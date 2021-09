Dagmar Radová podle stejnojmenného románu Lucie Faulerové

„Návod na život. A když řekli návod, tak jsem se úplně zachvěla. Protože já miluju návody.“

Dvě holky, jedna taková ta průbojnější, drzejší, ta co má hlášky, že vás zcela odzbrojí, a druhá, co nikdy nebude tahoun party, ani nijak zvlášť hezká, nebo vtipná. Ale jedna pro druhou jsou soulmate nr. 1., navíc jsou to ségry. Tepající dospívání, mrtvý maloměsto a cesta zpátky domů, do blízkosti. Do doby, kdy bylo možný vlastně úplně všechno. Ale není právě tahle ukrutná svoboda děsivá? Nebylo by fajn se o něco opřít, nebo najít nějakej návod? Návod na život? V místním kulturáku ho nabízejí každý víkend Ezomuži a ezoženy mají svoje návody, a ty přece sakra fungujou. Navíc platí, že když jednou vytáhneš Moranu z vody, tak už si to s tebou čvachtá celej život. Ale co když má s návodem na život pravdu dávno prověřenej Seneca, když říká, že konečným potvrzením svobody člověka je přece sebevražda!? Jenže, co když tady vlastně chceš bejt?

Dark popová inscenace podle stejnojmenného románu Lucie Faulerové. Zaříkávání, ponory do nevědomí, pohanské rituály a taky přece brácha, táta a pan Ročestr, néasi!