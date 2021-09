Zvrhlá Margaret

„Rychle mě polib, dřív než se probudíš.“

Margaret byla vždycky zvláštní holčička. I jako žena je zvláštní. Je to vědkyně a do svého výzkumu se doslova ponořila. Žije ve speciálním bytě, kde je po pás vody. A nežije tam sama. Je tam i Peter. Peter je legrační, chytrý a vášnivý hezoun, ale má malý problém. Není totiž člověk. Margaret ho učí mluvit. A pak se to nějak… zvrhne. Láska!?

Příběh podle skutečné události z divokých časů, kdy bylo LSD ještě legální.

Margaret Lovattová a její neobvyklý experiment s delfínem inspiroval Tomáše Dianišku k napsání textu na hranici dokumentu a fikce s nevšedním, lehce psychedelickýcm humorem.