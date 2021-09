Osobní Fudži

“Requiem křehkých duší”

Posvátná hora mlčí a hlasy předků neřeší budoucnost. Akio se z neznámých příčin připravil o život a z pochopitelných důvodů tím ovlivnil životy svých nejbližších. Navždy. Zbyla řeka vzpomínek, zpřetrhaných citových vazeb a otázek. Do jaké míry je únosné lpět na společné, ale zašlé minulosti, osobních rituálech, pietě mrtvých? Je možné zapomenout a vyždímat z “grotesky života” maximum, dokud nás osud nezahodí do kouta, jak to praktikuje faun Takahiro? Zahojí čas, pobyt v panenské přírodě a nové lásky všechny staré rány? Nezbývá než věřit, že láva “spící sopky” nepohřbí vše, co je dosud živé.

Toto requiem je inspirováno zapomenutými rituály, japonským lesem Aokigahara a lovestory z paperbacků. Fenomén sebevraždy je v něm nahlídnut pohledem “těch druhých” - těch, kteří žijí dál a minulost jim neustále vstupuje do života. Inscenace o vyrovnávání a přijetí faktu, že některé důvody jednání našich nejbližších nám zůstanou navždy utajeny.