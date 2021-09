Jezero podle stejnojmenného románu Bianky Bellové

„A ta fabrika na zpracování ryb hned vedle líhně? To je jak hřbitov vedle porodnice, co?“

Nami žije s bábou a dědkem celý život v Borosu, koupe se v jezeře, co pomalu vysychá a v mlhavých vzpomínkách vidí svojí matku, kterou touží poznat. Pak se dědek ztratí v bouři, bábu pošlou na jezero a Nami potká Zazu. A pak se vydá do hlavního města, aby poznal, co všechno je na druhém břehu.

Klučičí iniciační cesta pod hladinu, žánrově mezi mýtem a mafiánským filmem podle Magnesií Literou oceněného románu Bianky Bellové o vodě, co mizí stejně jako láska.