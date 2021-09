Lonely Horny Only

Máme tu další večer. Co to bude dnes? Thriller, komedie, horor? Nebo snad romantika? A kdo bude hrát hlavní roli? Touha…? Výběr je naštěstí veliký. Swajp, swajp, swajp.

Snadné seznámení, rychlá možnost setkání a příležitost k „anonymnímu“ sexu - další rozměr naší každodennosti. Osvobození, přitažlivost a bezvztažnost jako fenomény současné lásky. Co lehká dostupnost sexuálních partnerů dělá s naší intimitou, partnerskými vztahy a láskou?

Autorská inscenace o hledání vztahu já & ty, já & on, on & ona a my. Nejen mileniální virtuální mišmaš s kvalitním soundtrackem, ale především milenecký, herecký a divácký multitasking v době rozteklé lásky.