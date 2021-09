Tide of Softness / Pragovka Gallery

Pragovka Gallery pořádá výstavu Tide of Softness. Kurátorkou výstavy je Veronika Čechová. Vernisáž výstavy proběhne společně s dalšími výstavami třetího výstavního bloku cyklu Výstupy intimity v sobotu, 18. 9. 2021 v 18:00 v rámci události Zažij město jinak.

Vystavující: Filip Dvořák, Kristina Fingerland, Hadaikum, Juliana Höschlová, Eliška Konečná, Michael Nosek, Overall Office.

Skupinová výstava představí umělce*kyně, jež spojuje schopnost vnímat extrémní konzumní tendence naší společnosti a kriticky na ně reagovat vlastním unikátním způsobem. Napříč vystavenými díly lze pozorovat obrat k materiálům a technikám spojovaným s řemeslným umem předchozích generací. Tyto jemné a tradičně spíše neangažované techniky se navzdory své zdánlivé neprůbojnosti stávají ve svém zmnožení mohutným proudem, který symbolizuje možné funkční alternativy k fungování ve stále vytěženějším a komodifikovanějším světě.

VÝSTUPY INTIMITY

Výstavní blok Výstupy intimity se v rámci celoročního tématu Tichá síla Uncool Being, obrací zpět do nitra, k samotné podstatě umělecké tvorby jako odpovědi na stav planety i způsob, jak se k životnímu prostředí jako lidstvo dlouhodobě chováme, ale i jako reakci na možnou jinakost či vydělení ze společnosti v rámci tématu Tichá síla Uncool Being, které může být způsobeno různými faktory-geografickou vzdáleností od centra, odlišnou životní zkušeností, či prostě jen životním nastavením.

Projekt je finančně podporován Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha a městskou částí Praha 9.