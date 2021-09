Výběrové víno z celé republiky, našlapaný hudební doprovod a program pro celou rodinu. Nejen to vás čeká na letošním Chuchelském Vinobraní, které proběhne v sobotu 18. září 2021 od 13:00 v Chuchle Arena Praha. Těšit se můžete např. na Jaroslava Uhlíře s kapelou, legendární PSH, cimbálovou muziku Trnka, kapelu Mladí a neklidní, rappera Justina Case a mnoho dalšího. Chcete si zpestřit víkend a užít si s kamarády, rodinou nebo jen tak o samotě? Máte třeba děti, které by nutně potřebovaly vybít tuny energie? Nebo se rádi vzděláváte a toužíte se dozvědět nové informace např. o světových vínech, výrobě čokolády v Česku, tradiční čínské medicíně či etiketě stolování a chování? Pokud ano, neměla by vaší pozornosti uniknout akce Chuchelské vinobraní 2021. Ta je samozřejmě především o dobrém a kvalitním víně, ale na své si přijde snad naprosto každý, a to právě díky bohatému doprovodnému programu. Jaká vína budete moci degustovat? Nejen česká a moravská od našich šikovných vinařů, ale také světová, která vám nabídnou různé vinotéky. Čekají na vás např. Vinné sklepy Kutná Hora, Vinařství Šalša, Víno Hruška, Vinařství Šmerák, Víno Blatel, vinárna Vinograf či Vinný sklep u Štipčáků. A to zdaleka není vše. Organizátoři akce mysleli na všechny věkové kategorie. Děti si mohou užít kouzelnická vystoupení, Bubble show, ukázky akrobacie nebo bojových sportů, zápasů v ping-pongu nebo stolním tenisu a mnoho dalšího. Na dospělé pochopitelně čeká degustace vína nebo hudební program v podání Jaroslava Uhlíře a kapely, legendárních PSH, Cimbálové muziky Trnka, vystoupení Mladých a Neklidných a také koncert rappera Justina Case. „Zralejší“ ročníky mezi účastníky zase ocení povídání se speciálními hosty, kteří budou brzy odtajněni. Už nyní vám ale můžeme sdělit, že se bude jednat o témata jako je víno, čokoláda, tradiční čínská medicína, etiketa a další. Více informací najdete na www.chuchelskevinobrani.cz, kde najdete také odkaz na portál TicketLIVE, kde si můžete zakoupit vstupenky. Ceny vstupenek platí následovně: do neděle 12.9. za 220 Kč od pondělí 13.9. a na místě za 330 Kč K dispozici jsou i VIP vstupenky (do 12.9. za 1 650Kč, později za 2 200Kč). V ceně VIP vstupenky je zahrnuto např. láhev výběrového vína, vstup na afterpárty, sleva na taxi službu pro odvoz z akce nebo ochutnávka rumů a další. Chcete vědět víc? Navštivte www.chuchelskevinobrani.cz.