Aiko a Max Bravura v Kaštanu

Přehlídka objevů "Welcome Tour" nabízí dvě elektronická jména, u kterých se míchají žánry, umělecké vlivy, kořeny kultur i hudební koncepty: slezského hledače melodií z Katowic, a původem moskevskou rodačku, která vyrůstala v Česku a současně žije v Londýně. AIKO: Stejně jako její hudba, působí Aiko nadpozemsky. I přes zdánlivou křehkost si dokáže jít za tím, co chce, a sama se stará o vše, co kariéra nezávislé hudebnice obnáší. V roce 2018 vydala první EP pojmenované Aiko a letos přišel čas prvního alba – Expiration Date. Chytlavé melodie, které povětšinou ani na několikátý poslech neomrzí, rytmus a tempo taneční hudby, jemná elektronika. Album spojuje příjemné stránky popu s upřímnými texty, které odkrývají často bolestivé hledání sebe sama i k ostatním bytostem Po vydání debutového alba přišla letos v březnu Aiko s novým singlem Power. Společně s ním vychází i klip, který se natáčel v historických prostorách Gabriel Loci. Režie a kamery se ujal Honya Tran. více o albu Expiration date zde Temná popová melodie s výraznými kytarami a bicími v kombinaci s emotivními vokály. Takový je singl Power, energický, plný mladické neporazitelnosti a odvahy. Zpěvačka popisuje píseň slovy: *„Svět patří nám a jsme schopni dokázat cokoliv." Hlavním motivem klipu je ženská síla, znázorněná Aiko tančící pole dance jako symbol síly, elegance a smyslnosti. Myšlenku podporují tanečnice v sólových i synchronizovaných kreacích. ----- MAX BRAVURA: Max Bravura je kapela i alterego Macieje Wachowiaka, rodáka z Katowic. Podiově divoká show občas až působí šíleně, ale příval pestré hudby, založené na rozmáchlém zvuku kytar a syntezátorů, dokážou rozhýbat i ty nejlínější. Max Bravura je projekt, který založil Maciej Wachowiak, zpěvák dříve známý z elektropopové kapely Slutocasters. Ve své tvorbě, jejíž jádrem je expanzivní zvuk kytar a syntezátorů, skupina kombinuje rock'n'roll, crossover eklekticismus a texty, které směle zavádějí posluchače na scestí lidské přirozenosti. Kapela debutovala dobře přijatým EP How Bravura, jehož premiéru doprovázelo několik desítek koncertů odehraných po celém Polsku. V roce 2017 byli jedním z objevů Poznaňských jarních prázdnin. Ale to ještě nebyla ta chvíle. Po třech letech kreativního zkoumání, předefinování stylu a změny sestavy, Wachowiak a jeho spoluhráči představují v únoru 2021 album „Too Bravura“. Osm premiérových nahrávek nás zavede do světa špinavých kytar, syntetizátorů, psychedelie a zlatého věku přirozené alternativy. Maciej Wachowiak - hlas, kytara, efekty, texty Mikołaj Makowski - kytary / baskytara / syntetizéry / programování Olaf Rykała - akustické a elektronické bicí Jacek Bies - subbas, syntezátory