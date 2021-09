Alessandra Svatek: Matné plány hrdinských činů / The White Room

Pragovka Gallery Vás zve na výstavu Alessandra Svatek: Matné plány hrdinských činů. Kurátorkou výstavy je Lucie Nováčková. Vernisáž výstavy proběhne společně s dalšími výstavami třetího výstavního bloku cyklu Výstupy intimity v pátek, 18. 9. 2021 v 18:00 v rámci události Zažít Pragovku jinak.

Výchozím bodem pro tvorbu Alessandry Svatek je průhlednost objektů, v nichž využívá kresbu prachem a testuje divákovu schopnost pozorovat. Její instalace reaguje na prostory The White Room: pracuje s lomem světla, odrazem i deformací viděného a neviditelného, aby diváka přesvědčila o nemožnosti pojmout svět jako celek jakýmkoliv objektivním způsobem.

VÝSTUPY INTIMITY

Výstavní blok Výstupy intimity se v rámci celoročního tématu Tichá síla Uncool Being, obrací zpět do nitra, k samotné podstatě umělecké tvorby jako odpovědi na stav planety i způsob, jak se k životnímu prostředí jako lidstvo dlouhodobě chováme, ale i jako reakci na možnou jinakost či vydělení ze společnosti v rámci tématu Tichá síla Uncool Being, které může být způsobeno různými faktory-geografickou vzdáleností od centra, odlišnou životní zkušeností, či prostě jen životním nastavením.

Projekt je finančně podporován Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha a městskou částí Praha 9.