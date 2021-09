Eliáš Dolejší: Obyčejné myšlenky

Přijďte do prostor Pragovka Gallery shlédnout výstavu Eliáše Dolejšího pod kurátorským dohledem Magdaleny Shnitzerové. Vernisáž výstavy proběhne společně s dalšími výstavami třetího výstavního bloku cyklu Výstupy intimity v pátek, 18. 9. 2021 v 18:00 v rámci události Zažij město jinak.

Eliáš Dolejší vystudoval AVU (ateliér abstraktního sochařství II Jindřicha Zeithammela), v němž roku 2010 obdržel Ateliérovou cenu a o rok později Cenu Josefa Hlávky. Tvorba Dolejšího je charakteristická použitím dřeva a papíru spolu s využitím plátkových kovů. Souhra těchto materiálu dává vyniknout křehkosti, nestabilitě a odlehčenosti formy – Dolejšího typického symbolismu. Dominantou výstavy je objekt “Infinita” reagující přímo na prostor galerie. Dolejší tímto objektem ztělesňuje kvadraturu kruhu symbolické snoubení ducha a hmoty, nekonečného pohybu a konečnosti člověka. Infinita spolu s ostatními objekty odkrývá nekonečný sled obyčejných myšlenek uzavřených uvnitř člověka.

VÝSTUPY INTIMITY

Výstavní blok Výstupy intimity se v rámci celoročního tématu Tichá síla Uncool Being, obrací zpět do nitra, k samotné podstatě umělecké tvorby jako odpovědi na stav planety i způsob, jak se k životnímu prostředí jako lidstvo dlouhodobě chováme, ale i jako reakci na možnou jinakost či vydělení ze společnosti v rámci tématu Tichá síla Uncool Being, které může být způsobeno různými faktory-geografickou vzdáleností od centra, odlišnou životní zkušeností, či prostě jen životním nastavením.

