Injury Reserve v Praze

Injury Reserve přivezou do Prahy desku věnovanou památce zesnulého člena! Představí ji zde 24. února 2022 v klubu Underdogs’.

Na dva roky starém debutovém albu jim hostovali mimo jiné i Aminé, Rico Nasty nebo JPEGMAFIA. Za sebou měli úspěšnou tour a celkově solidně našlápnuto. Plány kapely ovšem vzaly za své minulý rok, kdy svět obletěla zpráva o tragické smrti kmenového člena Stepa J. Groggse. Druhou desku By the Time I Get to Phoenix nahrávali ještě všichni společně, její název odkazuje na rodné město, kde se všichni potkali a začali tvořit hudbu.

Injury Reserve založilo duo rapperů Ritchie With a T a Stepa J. Groggs společně s producentem Parkerem Coreym.