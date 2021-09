Brian Charette Piano Quartet

Americký varhaník Brian Charette působí střídavě na newyorské scéně s občasnými výlety do Evropy. V současné době patří mezi absolutní světovou elitu hráčů na Hammond organ a koncertuje po celých Spojených státech (New York, San Francisco, Los Angeles atd.). Získal také mnoho prestižních cen (např. DownBeat Critics’ Poll Rising Star: Organ Award v roce 2014). Brian Charette má za sebou spolupráci s takovými hudebníky, jako jsou Paul Simon, Joni Mitchell, Chaka Khan, Cyndi Lauper, Chris Carroll, George Coleman Jr., Oz Noy, Mike DiRubbo, Ben Monder, Eric Garland či Yotam Silberstein a hostoval na mnoha studiových nahrávkách světových umělců! Charette je také aktivním autorem a pedagogem, píše pro Keyboard Magazine, The New York City Jazz Record nebo DownBeat.

Přestože je znám zejména jako varhaník, původně je pianistou a tento nástroj ovládá také mistrovsky. V rámci svého projektu Piano Quartet si přizval skvělé pražské hudebníky a zahrají plnokrevný straight-ahead jazz se zajímavými aranžemi a skvělými instrumentálními výkony!