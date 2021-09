Divadlo pro děti: Performalita – Mise: DOMOV

Mise: DOMOV Interaktivní inscenace pro děti ve věku 4-10 let, která vznikla na základě výtvarných podnětů dětí z PL, CZ, SK a HU na téma “Představ si návštěvníka ze vzdáleného světa!” Není planeta jako planeta. Nejde ani o to, že na jedné jsou hory a druhá je úplně placatá. Že na jedné je spousta barev a jiná je zas černobílá. Záleží na tom, která je domovem. Záleží na přátelství a porozumění. Ale co když je náš domov v ohrožení? Uskutečňuje se tajná schůze. Ze vzdálených souhvězdí sousední galaxie se k Zemi blíží neidentifikovatelné těleso. Vážíme si dostatečně našeho domova? Jaký to musí být pocit, ztratit domov?

Tvůrčí tým inscenace: Autor: kolektiv dětí a umělců ze zemí V4 Režie: Dana Račková Dramaturgie: m.p. Hrají: Karolina Zajdel, Adam Krátký / Filip Šebšajevič, Paulina Dobosz Scéna, loutky: Markéta Stará, Kristýna Kužvartová, Štěpánka Večerová, Michal Nachtigal a kol. Video efekty: Vojtěch Žák Hudba: Vanamond Světlo, zvuk: m.p., Mirek Buddha, Dana Račková Grafika: Anna Vančurová, Tereza Juricová Speciální poděkování: Michael Fiala, Nenad Živanović, Starý&Starý s.r.o., Přemysl Kypta, Jan Plutnar, Alica Račková, Miroslav Dudič, Zbyněk Janoušek, Miroslav Hájek, Barbora Kohoutová https://performalita.com/mise-domov-2/