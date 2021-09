Workshop Umění i věda budování partnerských vztahů

Co dělá šťastné vztahy šťastnými? Co naopak vede zaručeně k jejich zkáze? Co vy sami můžete udělat, aby vaše vztahy prosperovaly a vzkvétaly? Přijďte se to dozvědět na náš tříhodinový workshop.

Psycholožka Mgr. Marika Řežábková vám ukáže, jak můžeme naše vztahy ovlivňovat.

Program

Jak rozumět dynamice komunikace (a hádek) mezi partnery

Jak náš typ citové vazby (attachmentu) ovlivňuje vztah

Čím můžeme vztah nejvíce posouvat

Diskuze

Mgr. Marika Řežábková

Marika se věnuje osobnostnímu rozvoji a vzdělávání lidí, pozitivní psychologii, ale i krizové intervenci pro týrané a zneužívané děti a jejich blízké. Celý život ji zajímají vztahy, které vnímá jako základní pilíř šťastného života. Inspiruje ji láska a baví ji pomáhat lidem ji prohlubovat.

Kapacita

Počet míst je omezen na 8 účastníků. Malá skupina zaručuje komfort a bezpečí pro každého hosta.

Praktické informace