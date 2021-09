Příští stanice svět I Praha

5 měst, 5 vlakových nádraží, 5 dnů nabitých informacemi o studiu, stážích a dobrovolnictví v zahraničí. Evropské programy Erasmus+ a Evropský sbor solidarity startují nové období, které přináší ještě více možností pro všechny. Buďte u toho i vy.



Program proběhne ve dvou speciálně upravených vagónech. Setkáte se se známými účastníky mezinárodních programů a dozvíte se o možnostech dobrovolnictví, eko cestování, zahraničního studia, odborných stážích a životě v cizině. U vlaku najdete také pódium, stánky s občerstvením, soutěžní stanoviště a další doprovodný program.



V Praze se o své zážitky ze zahraničí podělí Barbora Poláková a Nina Špitálníková. Večer nám zahrají James Harries and Please the Trees. Celou akcí budou provázet Johan Mádr a Ondřej Havel.

Vstup a občerstvení je pro registrované účastníky zdarma.

Zastavujeme v těchto stanicích:

14. 9 PRAHA bit.ly/PRAHA-Pristi-stanice-svet

15. 9 PLZEŇ bit.ly/PLZEN-Pristi-stanice-svet

16. 9. LIBEREC bit.ly/LIBEREC-Pristi-stanice-svet

17. 9. OLOMOUC bit.ly/OLOMOUC-Pristi-stanice-svet

18. 9. BRNO bit.ly/BRNO-Pristi-stanice-svet

Partneři akce jsou České dráhy a Správa železnic.

