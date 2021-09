O AKCI „NOVÁ KREV: ČLOVĚK A POLITIKA“

„(Procítěně.) Je ještě tolik nekonečného utrpení, že by to mělo popřít veškerý smysl života. Až na pravou lásku je všechno kolem politika.“

Politika je v médiích, na tiskovkách, na olympijských hrách, v hospodských rozhovorech, v ranním černém čaji, v popcornu i v divadle. A to je dobře. A to je dobře? Je to dobře? Je?

Večer scénického čtení neskrytě politických textů, které vznikly na tvůrčí dílně Člověk a politika v Činohře ND a vycházejí z materiálu sesbíraného dokumentární metodou verbatim. Zazní texty Odkud se bere politické přesvědčení a Proces 2. Jejich autorkami jsou studentky pražského Gymnázia J. Nerudy.

„Víte jaký je rozdíl mezi politiky a holuby?“

Přibližná délka představení – 1 hodina 30 minut, bez přestávky