Zažijte SmetanaQ jinak. Dům na Smetanově nábřeží otevře všechny své prostory kultuře

Dům SmetanaQ a jeho okolí ožije 18. září kulturou, uměním, designem a gastronomií v rámci sousedský oslav Zažít město jinak. Divadelní ulici z oken domu rozezní smyčce RB:BOYS & Radek Blahuš a koncert zpěvačky Hellwany. Nábřeží před budovou zaplní instalace o udržitelnosti a recyklaci od Deelive Design Store a výstava velkoformátových uměleckých fotografií rezidentních designérů. Vnitřní dvůr se promění v letní kino, které uvede filmy studia Seeya Creative i studentů z FAMU. Do oslav se také zapojí subjekty z okolních ulic. Mladí umělci oživí divadelní ulici hudbou přímo z oken galerie Fasáda. Jako první vystoupí smyčcové a klavírní uskupení RB:BOYS & RADEK BLAHUŠ, které zahraje známé melodie napříč hudebními žánry. Později na ně naváže rapperka, zpěvačka, performerka a výherkyně soutěže Czeching Hellwana. Návštěvníkům představí její autorské písně, které boří konvence a žánry, a v kterých kombinuje styly Grime, R’n’b, Neo-Soul a Trap. Přímo na Smetanově nábřeží budou sousedit velkoformátové umělecké fotografie tvorby rezidentních designérů ze SmetanaQ Showroomu s rostlinnou instalací o recyklaci a udržitelnosti od Deelive Design Store. K vidění bude autorská tvorba designerů, mezi které patří Denisa Adolfová, Fernando Echeverria, Hana Frisonsova, Kafka, Kras, Naut, Daniela Pešková, Hana Polívková, Jana Rollo a Helena Todd. Celý den uzavře promítání ve speciálně vytvořeném letním kině ve vnitřním dvoře domu. K vidění budou filmy vytvořené jak na půdě místního studia Seeya Creative, tak v sousední filmové škole FAMU. Dojde i na debatu se samotnými autory a představení snímků, které sklízí ohlasy na filmových festivalech. Ke SmetanaQ se přidaly i další subjekty sídlící v okolí. Komentované prohlídky nabídne Galerie Hollar, knihkupectví K-A-V-K-A, rotunda Nalezení sv. Kříže nebo nově zrekonstruovaná kavárna Slavia. Divadlo Na zábradlí zapojí diváky do interaktivní hry, ve které prozkoumají zákulisí. A nezisková organizace ŽIVOT90 nechá nahlédnout do života spokojených a nezávislých seniorů, kteří připravili řadu workshopů. Zažít město jinak Smetanovo nábřeží a jeho okolí 18. 9. 2021 Více informací o multikulturním prostoru najdete na: webových stránkách SmetanaQ – www.smetanaq.cz webových stránkách galerie Fasáda – www.galeriefasada.cz Aktuální informace můžete sledovat na sociálních sítích: Instagram: https://www.instagram.com/smetanaq_/ Facebook: https://www.facebook.com/smetanaq.praha