Filmharmonie: James Horner

Kromě koncertů týkajících se konkrétních žánrů připravuje Filmová filharmonie též koncerty k poctě významných skladatelů filmové hudby. V roce 2019 jsme uvedli koncert složený z děl Johna Williamse. Pro rok 2021 jsme vybrali hudbu Jamese Hornera, z jeho obsáhlé tvorby připravujeme koncert plný zajímavých melodií. Na koncert 2. 10. 2021 jsou v platnosti vstupenky zakoupené též na původní datum 18. 4. 2021.

PROGRAM KONCERTU: Zámotek (Cocoon) Legenda o vášni (Legends of the Fall) Vetřelci (Aliens) Čistá duše (Beautiful Mind) Star Trek II: Khanův hněv (Star Trek II: The Wrath of Khan) - přestávka - Willow Apollo 13 Statečné srdce (Braveheart) Planeta Krull (Krull) Titanic Avatar