Tak a je to tady! Už víte, že v letošním roce jsme náš Koloběžka DEN opět přestěhovali. Už jsme byli u koupaliště Džbán, pak jsme si to dvakrát užili na Vítkově a loni jsme se podívali do nově zrekonstruovaného areálu pražského Výstaviště. A letos má Koloběžka DEN půlkulaté 5. narozeniny a oslavíme to symbolicky v neděli 5. 9.2021 od 10:00 hod. v parku Ladronka na pražském Vypichu.

Také letos přinášíme nové zážitky

PODROBNÝ BOHATÝ PROGRAM ZDE