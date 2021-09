Michaela Dašková: This is not about me / Kateřina Szymanski: Hereafter

Michaela Dašková: This is not about me

This is not about me! je sólová performance Michaely Daškové, která vznikla ve spolupráci se Cécile da Costa a Marikou Smrekovou. Je to fyzické vyprávění jednoho dziada, vypravěče, šaška, trickstera – který si půjčuje soudobé projevy různých mocných politických figur a hlasem, gestem a tělem komentuje svět. Kateřina Szymanski: Hereafter

Pohled klouzající po ohraničeném prostoru. Jsem to já, kdo určuje místo – bod – moment na mapě. „TADY” – říkám, ukazuji a vím, že jsem daleko. Chci se přiblížit.

Dotýkám se prstem třeba desky stolu, třeba papíru se zakreslenou strukturou, která patří minulosti. Rozumím. Vrstvy, v nichž se ocitám, kterým věnuji svoji pozornost, tvoří krajinu a já novou mapu. Jsem s tebou. Tluče mi srdce, s tebou.

Performance, ve které Kateřina Szymanski pracuje s tělem, objekty, materiálem a prostorem. Skrz optiku „vzdálenost, čas a rytmus“ se, na základě osobních zkušeností, dívá na některá společenská a politická témata současnosti, jejichž výběr ponechává oku, vnímání a interpretaci diváka.

