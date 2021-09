Ewa Zurakowska: Home Beyond the Borders?

Domov jako prostor identity, domov jako tělo, tělo jako domov.

Multižánrová inscenace Home Beyond the Borders? je založena na tématech z románu Denní dům, noční dům nositelky Nobelovy ceny Olgy Tokarczuk. Monodrama plné video projekcí, poetických obrazů a snových textů nás zavede do surrealistického a vizionářského světa inspirovaného vizemi z románu polské spisovatelky. Inscenace také čerpá z místních legend a příběhů z regionů Kladska a Nowa Ruda přítomných v románu.

