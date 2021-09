Ludomir Franczak & Col.: Gutta

Gutta je mnohovrstevnatý projekt zaměřený na osobu „Amazonky Gutty“ – ženy z lidu Yoruba, vystupující se skupinou „Amazonek z Dahomey“, která v září 1892 přicestovala do Prahy. Gutta zde dostala zápal plic nebo břišní tyfus a po několika dnech zemřela. Její slavnostní pohřeb byl velkou podívanou, která se konala 21. září 1892 a zpráva o něm byla sdílena tiskem po celém světě. Gutta byla tehdy pohřbena na Olšanském hřbitově. O dva roky později její ostatky vykopal Jindřich Matiegka a uložil je do univerzitní sbírky, odkud si našly cestu do Hrdličkova muzea člověka, kde zůstaly dodnes.

Projekt je představen formou zvukové procházky, eseje a možné intervence do muzejních prostor Hrdličkova muzea člověka.

Setkání před Sportovním klubem Start Praha na Střeleckém ostrově.

https://goo.gl/maps/mMUihFCiFghb578v8

kontaktní osoba: +420 731 468 447