Rozpustilá noc aneb Noční život první republiky

Lokály, bary, dancingy, ranní obchody a nespoutaný život filmových hvězd. To vše zahaleno v rytmu jazzu! Orchestr PRAGUE RHYTHM KINGS a PRAHA NEZNÁMÁ si Vás dovolují pozvat na téměř detektivní pátrání po stopách nočního života první republiky. Co vše jste mohli zažít a spatřit na procházce noční Prahou ve 20. a 30. létech vám prozradí pan Petr Ryska z Prahy Neznámé. To vše svým autentickým zvukem doplní jazzový orchestr PRAGUE RHTYHM KINGS, který oživí zapomenuté české texty. Nebudou chybět ani dobové tance v podání taneční skupiny ZIG-ZAG. Noblesa, elegance, ale i nespoutanost těchto „žhavých“ let se Vám dostane v jedinečné koncertní show!