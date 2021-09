Workshopy pro školy v Českém muzeu hudby

Pro školní rok 2021/2022 přichystalo Národní muzeum – České muzeum hudby pestrou nabídku doprovodných programů pro školní skupiny.

HUDEBNĚ-DRAMATICKÁ DÍLNA ŠAMAN MŠ, 1. stupeň ZŠ Pustíme se do zaříkávání, vyvolávání deště, bubnování, šamanského křepčení a pokusíme se vnímat svoje pocity i tělo a zažít zklidnění za pomoci relaxačních technik. Program nabízí možnost intenzivněji prožívat a vnímat hudbu, pocity i své tělo, a to za pomoci her, vyťukávání vlastního tepu i dechu a hrou na Orffovy nástroje.

MUZIKOTERAPIE 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, SŠ Vyzkoušíte si základní techniky muzikoterapie: seznámíte se s metodami, které využívají zvuk a hudbu k zlepšení nálady či uvolnění stresu a napětí, procvičíte neverbální komunikaci, posílíte vztahy v kolektivu a zkusíte se ponořit do cílené relaxace s imaginačními prvky.

BAROKO NA VLASTNÍ KŮŽI 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, SŠ Zážitkový polyestetický projekt, kdy se ponoříme do období baroka, které pak ztvárníme jak dobovým písmem, tak secvičením složitější barokní skladby. Expresí barokně emotivního výrazu bude i hra na sochy a v neposlední řadě i tančení vznešené polonézy.

GOTIKA NA VLASTNÍ KŮŽI 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, SŠ V písařské dílně si sáhneme na faksimile pergamenového manusciptu a poté vypracujeme své iniciály ve věrném gotické tvaru a navrhneme vlastní vitráž. V expresivním cvičení se změníme v sochaře a chrliče a v neposlední řadě budeme zpívat, doprovázet se i tančit na rytmicky výraznou, středověkou hudbu.

BUĎ PŘECI HUMANISTA! 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, SŠ Polyestetický projekt, při kterém se s renesančními umělci vydáme vzkřísit nový sloh z antických ruin. Představíme si renesanční architekturu a pokusíme se vyrýt vlastní návrh sgrafita. Čas věnujeme i setkání s mytologickými postavami, které v tomto období opět nabývají na oblibě a vážnosti. Secvičíme renesanční skladbu, na které si všimneme charakteristických tendencí.

CESTA KOLEM SVĚTA MŠ, 1. stupeň ZŠ Setkáme se i s autentickými jazyky, které nám dokreslí atmosféru různorodého prostředí. K dispozici jsou různé hudební nástroje, na které si mohou děti zahrát, a rekvizity, jež dokreslí odlišná prostředí, ve kterých se budeme pohybovat.

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ ANEB JAK TO VŠECHNO BYLO MŠ, 1. stupeň ZŠ Nebojácný Šemík nás přenese za hradby Vyšehradu a přichystáme i slavnou svatbu Libuše a Přemysla. Na chvíli se ponoříme do dávných věků naší minulosti a možná i zjistíme, v čem jsme si podobní a v čem odlišní. Hudeb­ně-pohybová dílna s prvky dramatiky, která se snaží dětem zprostředkovat především radost ze společného muzicírování a tvoření.

Pro REZERVACI TERMÍNU využijte e-mailovou adresu cmh@nm.cz nebo telefonní číslo 224 497 738. Do objednávky uveďte 2–3 preferované termíny, počet a věk dětí a název programu.