Kapelu pocházející z Northern Beaches v Sydney tvoří Dan Wallage, Nic Johnston a Jack Rollins. Jejich hudba má charisma, duši a rozdává radost. Sam Jackson z The AU Review o nich řekl: „Díky Bohu za Sons Of The East … neotřesitelný klid a něžné tempo … harmonie tkaná těsněji než řetězce DNA.“

Skladby této australské formace dosáhly 150 milionů streamů a více než 20 milionů zhlédnutí na YouTube. Skladby jako Into The Sun, My Repair a Come Away se staly klasikou s více než 80 miliony streamů. A popularita Australanů po celém světě stále roste.

Po vyprodaných koncertech v Evropě a Austrálii vyšel v roce 2020 první singl You Might Think z jejich připravovaného debutového alba, počátkem roku 2021 následovaný druhým s názvem On My Way. V červnu 2021 skupina představí třetí singl FOOL Me a vydá se na turné po Austrálii . V roce 2022 bude následovat turné po Evropě a Severní Americe.

V Praze bude trio vystupovat již potřetí. Naposledy v listopadu 2019 podpořili ve Velkém sále Lucerny, za bouřlivého potlesku spokojených návštěvníků, svého krajana Jeremy Loopse.