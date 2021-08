Jejich EP z roku 2014 si získalo pozornost britských rozhlasových velmocí a přivedlo kapelu na pódia významných ostrovních festivalů. O pět let později vydalo bristolské trio debutové album „The Omnitone Collection“. Tato mimořádná deska zaznamenala během prvního roku od vydání více než 15 milionů streamů. Aktuálně má kapela jen na Spotify přes milion posluchačů měsíčně. To jen dokazuje obrovskou mezinárodní základnu fanoušků této anglické formace. V květnu vydali Elder Island očekávané druhé album „Swimming Static“. „Skladby jako ,Sacred‘ a ,Queen Of Kings‘, prostoupené reflexními a emotivními tématy minulého roku, kombinují elektronické cítění s introspekcí a melodickými vokály a jsou opět ukázkami mistrovské práce s hudební fúzí,“ píše o nahrávce Wonderland Magazine.

A protože za každým skvělým albem stojí dobrý příběh, nabízí skupina také svůj debutový film. Je plný upřímných rozhovorů a fanouškům umožňuje nahlédnout také do tvůrčího procesu.

Živá vystoupení Elder Island jsou nabitá emocemi, jež kapela s lehkostí předává svým fanouškům. Trio si hodně dává záležet na vizuálním stylu svých koncertů, koneckonců na univerzitě v Bristolu, kde se všichni setkali, studovali fotografii, grafický design a výtvarné umění.

Zkrátka, můžete se těšit na další bezkonkurenční a originální tvůrčí talent z ostrovní scény.