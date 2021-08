Jazzové rytmy a smysly

Smysl pro rytmus je základ, na kterém každý hudebník staví a rozvíjí svůj um. Dvojnásob to platí pro bubeníky a kontrabasisty. V jazzové a swingové hudbě je navíc nezbytně nutná velká dávka hudební empatie a schopnost improvizace. Bubeník Jan Hrovatitsch a kontrabasista Dušan Hanzlík vás provedou dobrodružnými zákoutími těchto stylů, uvidíte, a hlavně si vyzkoušíte, co vše obnáší role bubeníka v kapele či orchestru. Můžete se těšit na duet bicí + kontrabas, který vás vtáhne do světa rytmu, vysvětlí důležitost improvizace oproti jiným stylům a poodhalí tajemství napojení hudebníků a hudební chemie.