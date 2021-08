Rodinný festival Struny dětem zahraje na jazzovou notu. Na 18. září zve děti i rodiče do pražského DOXu, kde společně s jazzovým big bandem JAZZ DOCK ORCHESTRA složeným z předních jazzových hráčů vzdají hold ikoně americké hudby 20. století Duke Ellingtonovi. Koncert bude nejen dobrodružnou výpravou k jazzovým kořenům, ale odhalí mnohé souvislosti populární hudby a připomene atmosféru Mekky jazzu New Yorku 50. let minulého století. A to vstřícnou formou pro rodinné publikum.

Na Strunách dětem nemůže chybět ani workshop, který děti vtáhne do jazzových a swingových rytmů. Bubeník Jan Hrovatitsch a kontrabasista Dušan Hanzlík pozve děti do zákoutí těchto stylů a odhalí tajemství hudební chemie.

Koncert Pocta Duke Ellingtonovi bude uveden ve dvou časech: od 16.00 a 18.00 hod., stejně tak workshop Struny dětem nabízejí od 14.30 a 16.30 hod.