Zpestřete si září

Začátek školního roku zpestří školákům i rodičům Galerie Butovice. Velký zábavný rodinný den slibuje koncert, soutěže i workshop s olympionikem

Zpříjemnit konec prázdnin a návrat do školních lavic a do kanceláří plánuje Obchodní centrum Galerie Butovice. Na první zářijovou sobotu připravilo centrum ve svých vnitřních i vnějších prostorách pestrý program, ve kterém si na své přijde celá rodina. Děti si užijí soutěže, hudební program, sportování s olympijským veslařem Lukášem Helešicem a přijde i kouzelník! Zatímco se děti baví, rodiče mohou využít nabídky výhodného nakupování a služeb, zúčastnit se soutěží o hodnotné ceny od obchodů i služeb v Galerie Butovice. Kromě zábavy má akce také charitativní rozměr: za každého návštěvníka, který 4. září zavítá do Galerie Butovice, daruje obchodní centrum 2 koruny na pomoc dětským onkologickým pacientům v Nemocnici Motol. Akce i vstup na aktivity je zdarma.