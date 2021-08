Nejlepší české bonsaje

Letošní výstava bonsají ukáže to nejlepší od pěstitelů z České republiky. A že je z čeho vybírat. K vidění budou exponáty přivezené z mnoha koutů Čech i Moravy. Bude to vůbec první soutěžní výstava Botanické zahrady Praha. Porota se skládá z odborníků z oboru a bude vybrána i bonsaj, která padne do oka ředitele zahrady.