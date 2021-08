Brněnská kapela The Shookies vznikla v roce 2010 v jedné vysokomýtské kavárně, kde se potkala parta lidí se stejným hudebním cítěním a chutí společně tvořit. Inspirovala je především písničkářská tradice zahraničního folk-rocku a acoustic-rocku a z buskování v parku se postupně vypracovali až na klubovou a festivalovou scénu.

V roce 2014 pokřtili debutovou desku Great Test Hits. Byť se od svého vzniku složení kapely částečně obměnilo, stále si zakládá na původním hudebním záměru a osobitém zvuku. Nebojí se však zůstat otevřená rozličným žánrům a experimentovat. Za poslední největší úspěch považuje support Glenu Hansardovi a Interference v olomouckém Jazz Tibet Clubu.

V prosinci 2018 vydali The Shookies singl Lonely & Weak a v březnu 2019 desku s názvem Sooner or Later.