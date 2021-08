Mezinárodní setkání divadel střední Evropy Palm Off Fest proběhne od 5. října do 30. října 2021 v Divadle pod Palmovkou. Podtitulem jubilejního pátého ročníku se stalo motto [untitled yet, vol.2].

Divadelní část festivalu zahájí litevský soubor Operomanija s inscenací Alfa v režii oceňované divadelní režisérky a vizuální umělkyně Dr. GoraParasit. Součástí programu bude také premiéra filmu Vidět Salisbury, přehlídka nejzajímavějších filmových dokumentů a diskuze s tvůrci.