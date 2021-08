Harmonizace osobnosti s Just Monkeys

V úterním podzimním kurzu Harmonizace osobnosti se budeme ve 14 lekcích věnovat ne jedné aktivitě, ale čtyřem (konstelace, bioenergetika, hraní si s úsměvem, kreativní hraní).

Pohoda, péče a příjemně strávený čas ve společnosti druhých k radostnému poznávání sebe a světa.

Termín: 7. 9.–14. 12. 2021

Čas: 18–20 hod.

Kde: Centrum Lotus, Dlouhá 2, Praha - Staré Město

Čtyřlístek zkušených lektorek (Věra, Katka, Eva, Vendula) Vás provede:

KONSTELACEMI, kde s láskou lze napravovat zdánlivě nemožné, BIOENERGETIKOU, která napomáhá dostat se do kontaktu sám se sebou, HRANÍM SI S ÚSMĚVEM, kdy se zabavíme u her a hříček, které všichni známe už od dětských let, KREATIVNÍM HRANÍM, kde nebudeme podávat výkony, ani předvádět pantomimu, vyzkoušíme si bezprostředně jednat – hrát si a rozvíjet svůj kreativní potenciál.