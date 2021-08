Výstava Minky Podhajské v Arthouse Hejtmánek

Veselé barvy, radost ze života, moderní eleganci, smysl pro humor i dotek vídeňské secese. To vše najdeme v tvorbě Minky Podhajské (1881-1963), pozoruhodné ženy, malířky, výtvarnice a designérky, od jejíhož narození uplyne letos právě 140 let. Dosud největší výstavu této autorky pořádá od 10. září do 10. října galerie a aukční síň Arthouse Hejtmánek. Dílo, ale i život Minky Podhajské tak představuje v dosud nebývalé šíři.

Výstava sestavená z děl soukromých sběratelů i předmětů ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze je zároveň jedinečnou příležitostí, jak si spolu s dílem Minky Podhajské prohlédnout i interiér a zahradu bubenečské vily Arthouse Hejtmánek, patřící k nejkrásnějším domům v Praze.

Kdy: 10.9.-10.10. 2021, Arthouse Hejtmánek, Goetheho 17/2, Praha 6 – Bubeneč. Otevřeno po-ne 11-18 hodin

