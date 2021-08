Music And Fashion: krejčovská dílna slaví narozeniny

Přátelé, kamarádi krásných věcí a fandové jazz-rocku, nenechte si utéct tuhle párty v parku!

Je to až neuvěřitelné, ale Allen a Lilly, pankrácká fashion značka, má za sebou první rok existence a to se musí řádně oslavit!

Proto si ve svých diářích zakroužkujte datum 25.8. a přijďte na narozeninovou párty v Pankráckém parku v Cafe na Půl cesty.

Těšte se na tombolu, narozeninovou slevu na fashion kousky, které budete moci koupit přímo na místě, přípitek a především koncert s jazz-rockovými StayJ!

To si nemůžete nechat ujít...

Těšíme se na vás!

Allen a Lilly