Už to začalo? (ekologické detektivní představení)

Autorská interaktivní inscenace pro publikum od 13 let zobrazující současnou ekologickou krizi jako detektivní příběh, ve kterém umělci společně s vědeckým spolupracovníkem hledají pravdu, fakta a stopy zločinu naší společnosti a zároveň nabízí východisko a úlevu ve společně sdíleném zážitku. Už to začalo? …otázka, která visí ve vzduchu zatímco se studenti vrací z klimatické stávky domů a noc není tak nějak chladná jako předchozí roky.

Vypadá to, že se planeta otáčí, jako by se nic nedělo. Ale někde v temném koutu, skrytém před zraky společnosti, je nalezeno tělo. Vyšetřování začíná. Co jiného nám zbývá, než stále hledat pravdu a skutečné důkazy, které nás zbaví zavádějících informací a slepých stop? "Struktura vnitřních orgánů nevykazuje úplnou změnu z 3D na 2D, ale zásah placatým předmětem nemohu vyloučit... " Na půdorysu detektivního příběhu se rozkrývá spletitá síť divadelních obrazů spojených s vědeckými poznatky o dopadech lidské činnosti na životní prostředí. Inscenace využívá neobvyklého spojení divadla s vědeckými přednáškami vzniklými ve spolupráci s řadou předních ekologů v podání Ing. Oldřicha Hudečka, PhD. TVŮRČÍ TÝM: Režie: Dana Račková Dramaturgie: m.p. (Petr Dlouhý) Hraje: Sára Jan Märcová Vědecký komentář: Oldřich Hudeček Hudba: Plankton (Milan Mikšíček) Vědecké konzultace: Radim Tolasz (Český hydrometeorologický ústav, Světová meteorologická organizace, Mezivládní panel pro změny klimatu), Alexander Ač (Ústav výzkumu globální změny Akademie věd ČR), Klára Sutlovičová (České fórum pro rozvojovou spolupráci), Veronika Ambrozyová (Člověk v tísni), Tomáš Jungwirth (Asociace pro mezinárodní otázky), Soňa Jonášová (Institut Cirkulární Ekonomiky), Aleš Bezděk a František Weyda (Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity), Pavel Jungwirth (Učená společnost ČR, Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR), Kristina Dvořáková (Fridays for Future)