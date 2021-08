Druhý ročník J&T Art Index POP-up se bude konat 2. až 5. září 2021 v unikátních prostorách na pražské malé straně. Výstava je přístupná pro širokou veřejnost zdarma.

1 dům, 4 dny, 6 bytů, více než 40 umělců, tak bude vypadat druhý ročník výstavy J&T Banka Art Index Pop-up. Úspěšná akce, která se vrací po dvou letech do Prahy, představí to nejlepší, co aktuálně vzniká v ateliérech nejviditelnějších současných českých umělců v několika tematicky zaměřených apartmánech v malostranském činžovním domě.