Fotografický workshop s Olegem Homolou

Přijďte si v úterý 31. 8. od 15.00 do cca 18.00 vyzkoušet do Nových Butovic fotografování festivalu pod vedením profesionála. S bývalým šéfem fotooddělení Světa v obraze Olegem Homolou si můžete vyzkoušet, jaké to je dělat reportáž z kulturní akce. Na začátku se sejdete na sjednaném místě a lektor vám upřesní, jak bude workshop probíhat a na co je dobré si při focení dávat pozor a na co konkrétně se zaměřit. Můžete fotit profesionálním fotoaparátem, ale i kompaktem nebo mobilem. Na jednoduchých cvičeních si osvojíte reportážní základy.

PODROBNÉ INFORMACE O AKCI ZDE