Komentovaná prohlídka výstavy Voscovek a Wherrick volají Prahu!

Využijte poslední možnosti navštívit interaktivní výstavu Voscovek a Wherrick volají Prahu! s komentářem jednoho z autorů! Ve středu 18. srpna vás v Kulturním centru Chaberský dvůr provede spoluautor výstavy a hlavní řešitel projektu Nový fonograf Filip Šír. „Amerika volá Československo! Tady Voskovec a tady Werich“.

Tak se začali hlásit V+W v roce 1942 na gramofonových deskách, které nahrávali v New Yorku a posílali do Londýna, aby je mohlo BBC vysílat do Československa. Nový fonograf ve spolupráci s Kulturním centrem Chaberský dvůr připravil unikátní výstavu, kterou si budou návštěvníci moci prohlédnout v prostorách jeho knihovny. Interaktivní výstava bude zasvěcena doposud nepříliš probádanému životnímu a tvůrčímu období Jiřího Voskovce a Jana Wericha (a jejich blízkých spolupracovníků) v období druhé světové války v USA. V rámci komentované prohlídky se můžete těšit na fotografie, autentické scénáře, ale také na unikátní dosud nezveřejněné nahrávky Voskovce s Werichem a jejich spolupracovníků.