Dernisáže Ko-laborace + Očista / křest katalogu

Rezidentská výstava umělců Pragovky KO-LABORACE se chýlí ke konci. Představila pestrou škálu uměleckých přístupů a to, co dělá Pragovku Pragovkou.

Součástí večera bude slavnostní křest KATALOGU ku výročí 10 LET (!) ATELIÉRŮ na PRAGOVCE, rozloučíme s výstavou Očista, zahrají vám kapely Hello Marcel a So Sad Soused, čeká vás i performance Martina Vlčka a Letní kino s filmy z dílny FAMU.

>Dernisáž výstavy Očista

Kurtorka: Kateřina Lenzová

Vystavující: Kristýna Kužvartová

>Dernisáž výstavy KO-LABORACE

Kurátor: Petr Vaňous

Vystavující: Kateřina Adamová, Karíma Al-Mukhtarová, Jana Babincová, Filip Černý, Eva Fajčíková, Eliška Fialová, Daniel Hanzlík, Matouš Háša, David Helán, Anežka Hošková, Matěj Hrbek, Anna Hulačová, Martina Chloupa, Jakub Janovský, Martin Káňa, Kryštof Kaplan, Daniela Klimešová, Terezie Kusbach Kolářová, Tomáš Košťák, Tadeáš Kotrba, Veronika Landa, Zbyněk Linhart, Matouš Lipus, Václav Litvan, Jiří Matějů, Martin Matoušek, Vladimír Merta, Michaela Munzarová, Petra Navrátilová, Richard Nestler, Lucie Nováčková, Pasta Oner, Robo Palúch, David Pešat, Jana Preková, Tomáš Prchal, Veronika Přikrylová, Ondřej Roubík, Marcel Rozhoň, Zuzana Růžičková, David Strauzz, Alessandra Svatek, Martin Šilhán, Pavel Šimíček, Adam Štech, Pavel Tichoň, Pavel Trnka, Hynek Vacek, Pavla Vachunová, Martin Vlček, Ladislav Vlna, Helena Volejníková, Lawrence Wells, Pavla Zábranská