Matěj Rejl a Vojtěch Rejl: Rez nikdy nespí

Poprvé na jednom místě můžete pohromadě spatřit obrazy pražských bratrů a výtvarníků Vojty a Matěje Rejlových. Oba se ve svých malbách, byť každý svým specifickým způsobem, zabývají tématy chátrání, rezivění, rozkladu, krajinami osiřelé industriální periferie a dalšími odloženými či zapomenutými objekty.

Výstava, která bude ve foyer Artotéky Městské knihovny v Praze k vidění do 25. září, nabídne dva příbuzné a přesto mnohdy rozdílné pohledy na témata, která se většina z nás instinktivně snaží odsunout kamsi z dohledu, ale která nikdy nelze udržet dost daleko od těla, protože – Rez nikdy nespí. Melancholie či brutality se ale není třeba příliš obávat: rez je zde zpravidla jedním z prostředků k vyzdvižení věcí odsouzených k zapomnění a rozpadu na piedestal pozornosti a k jejich estetizaci.

Jak v jedné písni říká Neil Young (jehož název desky „Rust Never Sleeps“ byl inspirací k názvu výstavy): „There's more to the picture than meets the eye“ neboli „Na obraze je toho víc, než se na první pohled zdá“. Pražská artotéka je veřejná půjčovna umění, která je součástí Městské knihovny v Praze. Půjčuje obrazy, knihy a periodika o výtvarném umění. Každý měsíc pořádá výstavy současných českých umělců, připravuje besedy a přednášky pro veřejnost. Jde o jednu ze tří artoték v České republice.