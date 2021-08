Mercedes-Benz Prague Fashion Week SS22 se uskuteční od 4. do 6. září 2021 v areálu Pražské tržnice v Holešovicích.

Podzimní edice Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku, která se včetně doprovodného programu uskuteční od 4. do 10. září, zavede návštěvníky v rámci přehlídkových dní do prostor, které byly dosud na MBPFW přístupné pouze virtuálně. Fashion Temple, kterým je areál Pražské tržnice, navíc opět poskytne dvě stage. Budova haly 13 se v podobě hlavní stage návštěvníkům otevře od soboty 4. do pondělí 6. září. Sustainable Gallery v podání Terezy Rosalie Kladošové bude po dobu soboty a neděle umístěna v hale 17, vždy od 14:00 do 20:00, a bude volně přístupná pro veřejnost. Zbytek týdne je věnován doprovodným programům konajícím se v různých městských částech Prahy.

Mercedes-Benz Prague Fashion Week představí kolekce stávajících i nových návrhářů na sezónu jaro/léto 2022. Přehlídkový program módního týdne uvede celkem 14 návrhářů, dále tři školní ateliéry, a to Ateliér designu oděvu a obuvi – UMPRUM, Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně: Ateliér design oděvu a Technickou univerzitu v Liberci. Ve společném bloku budou své vítězné kolekce prezentovat také finalisté soutěže Preciosa Master of Crystal a vítěz VAN GRAAF Junior Talent Card 2021 Aleš Hnátek. Na scénu se vrací značka NANICHE by Natalie Dufková, novými tvářemi podzimní edice jsou finalista VGJT 2021 Zdenek Marek, návrhářka Valérie Jurčíková, Katarina Filan Halasova se svou značkou MUSA a VALERY by David Nikolov. Dále své nové kolekce na MBPFW prezentují návrháři Vanda Janda, Michael Kovacik, Dominika Kozáková, Pavol Dendis, Denisa Dovala, Zoltán Tóth, Petra Kubíková a návrhářské duo LAFORMELA.

V rámci doprovodného programu svou tvorbu představí Jan Cerny v DSC Gallery.