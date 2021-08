Groove Dock: Jazz to Dance!

Tanečně-jazzová noc Groove Dock se přesně po roce vrací na scénu! Čeká nás mix afro-kubánských rytmů s funkovými beaty a tropickými melodiemi. Představí se DJské duo Cabaret Mañana, rezident Groove Docku Mr. Ultrafino a na perkuse Miloš Vacík.

Cabaret Mañana – DJské duo, které patří už patnáct let ke stálicím české alternativní hudební scény. DJ Pocoloco a DJane Orisha ve svých setech dokáží propojit jazz s latinsko-americkými rytmy, afrocuban s tropical a broken beatem, to vše s přesahy do moderní klubové produkce.

Mr. Ultrafino – spolutvůrce pražské jazz/funkové DJské scény, DJ Rádia 1 a rezident pravidelných klubových akcí zaměřených na funk, soul a jazz. Spoluzakladatel a rezident jediné české klubové noci orientované na taneční jazz, která si v Jazz Docku již vybudovala pověst jedné z nejlepších akcí svého druhu v Evropě.

Miloš Vacík – hudebník, perkusista, skladatel, lektor a výtvarník. Kapelník skupiny Tam-Tam Orchestra a Tam-Tam Batucada, spoluzakladatel Slunečního orchestru a člen mezinárodního projektu Slet bubeníků. Vydal třináct autorských alb, spolupracuje s orchestry, skupinami a předními osobnostmi české hudební scény.