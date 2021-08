Treetop – Křest CD

Hudba tria Treetop by se dala popsat jako soudobý komorní jazz. Trio tvoří český akordeonista žijící v Berlíně Vojta Drnek, pražský trombonista Richard Šanda a bratislavský kontrabasista Michal Šelep. Toto unikátní složení nevzniklo z potřeby přijít za každou cenu s něčím šokujícím a neotřelým, jde především o přirozené seskupení tří lidí, kteří si hudebně i lidsky rozumí a vzájemná spolupráce je inspiruje. Původní autorský repertoár tria je rozmanitý, pojímá vlivy jazzu, lidové hudby, klasické hudby i kompozičních postupů soudobé hudby. Všichni tři hudebníci jsou spoluhráči v projektech se širokým žánrovým rozpětím a snaží se přinést do hudby tria cokoliv, co jim na současné hudbě připadá zajímavé, a tím zkoumají zvukové možnosti této instrumentace.

V rámci koncertu bude pokřtěno nové album, které vychází u prestižního labelu Animal Records.