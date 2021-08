O princezně, která chtěla všechno hned – Divadélko Kůzle

Kdo chce všechno hned a myslí jen na sebe, může snadno přehlédnout, že ho má někdo rád. Podobně se to stalo i princezně v naší pohádce, sluha Kmínek by vám mohl vyprávět. Zvítězí nakonec jeho láska nad slovíčky “rychle a hned”. Vhodné pro děti od 3 let. Hrají: Silvie a František Pokorní