Sejde z očí, sejde z mysli

Jaké je žít v léčebně pro schizofreniky, kteří spáchali těžké zločiny? Režisér strávil osmnáct měsíců s pacienty i personálem léčebny v kanadském Brockvillu. Skrze rozhovory dostává divák mimořádnou příležitost důvěrně poznat vnitřní svět nemocných i okolnosti, které vedly k jejich hospitalizaci. Naděje na opětovný návrat do běžného života bývá poměrně malá, přesto vnímavý personál dělá vše pro to, aby se klienti opět osamostatnili. Podaří se zbloudilým duším návrat zpátky do reality?

Hostem besedy po projekci bude odborník z pražské Psychiatrické nemocnice Bohnice.

Komunitní kino KINOSKOPmá upravenou intenzitu osvětlení i hlasitosti tak, aby byla příjemná pro návštěvníky na autistickém spektru, kteří jsou často smyslově hypersenzitivní, kino je integrační.

Nealko bar je spuštěn před i po projekci.