Datamaze: Digitální budoucnost

Jaká digitální budoucnost nás čeká? Co všechno budeme dělat a co pro nás již nebude mít smysl? Jsme svědky revoluce, která proměňuje svět kolem nás – digitalizace a datafikace se staly nejen symbolem proměny ekonomické, ale také strukturální a globální. Projekt globální vesnice se naplnil, co to ale znamená pro nastupující generaci Z, která sa narodila do již digitálně saturovaného prostředí?

Centrum DOX ve spolupráci s organizací Tactical Tech připravilo v rámci projektu What the Future Wants jednodenní akci zaměřenou na prozkoumání témat spojených s otázkami povahy naší digitální budoucnosti. Hledáme 10 účastníků ve věku 15–18 let, kteří mají chuť spekulovat o přítomnosti a budoucnosti a představovat si alternativní scénáře. Cílem našeho celodenního bádání bude snaha odhalit a pojmenovat, jakým způsobem digitální nástroje (smartphone, sociální sítě, software) definují naši identitu a hodnoty, ke kterým se hlásíme; jak probíhá manipulace v online prostředí ze strany různých aktérů (jednotlivci, společnosti, software) a jak se jí můžeme bránit; jakým způsobem digitální nástroje akcelerují rozpad konceptu soukromí a co můžeme dělat ve snaze zlepšit stávající situaci.

Přidejte se a sdílejte s námi svůj názor na to, jak moc je náš život digitální. Jako bonus dostanete vstupenku pro celou rodinu do Centra DOX platnou do konce léta.

Co vás čeká?

– kreativní tvorba

– skupinové diskuse

– oběd :-)

– aplikace postupu designového myšlení se zaměřením na témata: moje identita v digitálním prostředí, skrytí influenceři, digitální technologie a současné problémy společnosti, například ekologická krize nebo manipulace

– prohlídka instalace The Glass Room: Misinformace

Na základě výstupů z workshopu bude vytvořena výstava navazující na dlouhodobý projekt The Glass Room, jehož poslední edice Misinformace je momentálně k vidění v Centru DOX v rámci projektu #Datamaze. Na přípravě speciální verze výstavy se budou podílet mladí lidé z různých evropských zemí a díky projektu #Datamaze dostane hlas i česká mládež, které se tak naskytne příležitost reflektovat vliv a dosah digitálních technologií na naše životy a budoucnost. Výstava a doprovodné aktivity vytvořené z obsahů zprostředkovaných mladými lidmi bude určena jejich vrstevníkům. V průběhu roku 2022 bude představena v řadě evropských zemí, včetně České republiky a to v rámci festivalu Uroboros.

The Glass Room je letitý projekt neziskové organizace Tactical Tech vytvořen s cílem zkoumat datové struktury a jejich vliv na náš každodenní život a soukromí. Doposud se po celém světě uskutečnilo pod hlavičkou The Glass Room více než 230 akcí, které navštívilo více než 219 000 lidí.

Účastníci workshopu se budou moci zapojit do mezinárodní sítě účastníků projektu What The Future Wants a navazujících aktivit (další workshopy, konzultace k výstavě, hostování výstavy atp.).