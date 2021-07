David Helbock The New Cool

David Helbock zahraje „nově a cool“

Z našich pódií dobře známý rakouský, mezinárodně uznávaný pianista David Helbock představí 22. února 2022 ve velkém sále pražské Novoměstské radnice nový projekt. Aktuální album i trio nese výstižný název The New Cool a pianista jeho prostřednictvím opět předefinoval svůj zvuk. „Cool“ ovšem neznamená, že se hudebníci nedokáží pořádně rozparádit.

Titul The New Cool vyvolá asi u každého jazzového příznivce představu nějaké soudobé variace na stylotvornou vlnu cool jazzu. Právem. Nápovědu nabídne už úprava skladby Angel Eyes, kterou David Helbock zařadil do repertoáru. Vždyť tahle píseň Matta Dennise z roku 1946 se např. díky verzi Cheta Bakera stala cool jazzovým standardem. Jako dalšího inspirátora navíc David Helbock jmenoval i Lennieho Tristana (1919-1978), cool jazzového pianistu a génia volné improvizace.

V případě Davida Helbocka ovšem nejde o žádnou „hurá modernizaci“ cool postupů, ale o hudbu vytvořenou s hlubokým vhledem do tematiky a zároveň s potřebným množstvím originality. Pianistovo trio navíc hraje muziku skutečně současnou, neváhající – citlivě a decentně - využívat k úpravě zvuku nástrojů elektronická efektová zařízení.