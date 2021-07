The „Bohemia After Dark“ Project (UK/CZ/UKR)

Tento pražský mezinárodní “boptet“ se zaměřuje na autenticky swingující aranžmá jak klasických nahrávek, tak i „zanedbávaných“ klenotů ze zlatého věku bebopu 40. let až po vznik hard bopu v polovině 50. let. Projekt je inspirován životními dráhami dvou průkopníků bebopu, bubeníka Kennyho Clarka (1914-1985) a basisty Oscara Pettiforda (1922-1960), a byl nazván podle Pettifordovy kompozice Bohemia After Dark a Clarkova stejnojmenného alba (Savoy, 1955), který vyšel těsně po otevření Newyorského klubu Café Bohemia a zároveň spustil hvězdnou kariéru legendy hard bopu Cannonballa Adderleyho.

Mezi další bopové giganty spojené s repertoárem projektu patří Dizzy Gillespie, Fats Navarro, Tadd Dameron, Thelonious Monk, Charlie Parker, Bud Powell, Miles Davis a John Lewis, a dále zpěvačky Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Carmen McRae a Annie Ross. Pro tento koncert v Jazz Docku se sejde kapela v rozšířené sestavě na oslavu jak společných narozenin kapelníka Bena Hague (50) a altsaxofonisty Andyho Schofielda (55), tak i 75. výročí prvních bebopových nahrávek, které byly vydány v Evropě (Kenny Clarke and his 52nd Street Boys, New York, 5. 9. 1946)!