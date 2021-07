Workshop Jamming - Malování bez bariér

Není nic jednoduššího než malování: každé dítě to umí. Naši předkové malovali už v dobách, kdy ještě žili v jeskyních. Malovat umíte i vy. Zveme všechny: amatéry, profesionální umělce, studenty i úplné začátečníky. Přijďte se inspirovat a zažít něco nového, staňte se součástí experimentálního projektu! „Doprava“ Kdy: 28. srpna od 14:00 Kde: Studio Barvolam, Školská 28, Praha 1 DOPRAVA, ale i doleva, nahoru, dolu, ale hlavně spolu.

Čím nejraději jezdíš? Po souši nebo ve vzduchu? Chodíš pěšky nebo raději svištíš na kole? Máš rád/a vlaky, auta nebo koně? A co vzducholodě? Odleťme ještě jednou do dáli na jedné lodi než začne škola a všechno si to nakresleme! Svobodná tvořivá dílna pro děti a jejich neposedné rodiče/prarodiče. Workshop vede Marie Veselá Délka workshopu: 3 až 4 hodiny Cena: 200 Kč / studenti: 150 Kč / důchodci, držitelé TP, ZTP a ZTP/P: zdarma Přihlašovat se můžete nejpozději 3 dny před workshopem na: info@barvolam.cz